На лікування Арсенчика з Тернопільщини зібрали мільйон доларів. Потрібно ще стільки ж

На лікування Арсена Бориса зі Скалата зібрали перший мільйон доларів.

Про це повідомили в групі Help_Arsen_SMA.

– Раніше ми думали що це нереально, але завдяки кожному з Вас за три місяці ми зібрали майже половину потрібної суми! Навіть не можу уявити СКІЛЬКИ людей подали нам руку допомоги!, – йдеться у дописі. – Люди, ми щиро просим, не залишайте нас. Зустрівшись з родиною, розкажіть їм історію Арсенка… у нас єдина надія на Всевишнього і на добрих людей. Будь-яка сума допоможе нам.

Як повідомлялося, дитині поставили невтішний діагноз – СМА (спінально-м’язова атрофія). Це генетичне захворювання, яке сковує рухи і не дає можливості повзати, ходити, рухати частинами тіла, а також дихати і ковтати.

Один укол може назавжди вилікувати хлопчика, але вартує він 2 300 000 доларів. Для звичайної сім’ї ця сума є непідйомною, тому батьки просять про допомогу усіх небайдужих. Докладніше інформацію можна відслідковувати на сторінці в інстаграмі. Там батьки щодня публікують звіти про те, скільки коштів уже вдалося зібрати.

Кошти на порятунок життя Арсенчика можна перерахувати за реквізитами: Приватбанк:

5168745104377749 Борис Н.П. (мама)

UA803052990000026206897933370

5168745104377756 Борис Ю.І. (тато)

UA063052990000026209897934503

26203897933522 Borys Nadiia $ (мама)

UA883052990000026203897933522

26200897934706 Borys Yurii $ (тато)

UA713052990000026200897934706

26204897933565 Borys Nadiia € (мама)

UA463052990000026204897933565

26201897934749 Borys Yurii € (тато)

UA293052990000026201897934749

MONOBANK:

4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)

4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)