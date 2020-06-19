“Спортивне літо” – такий проект взялися реалізовувати на Кременеччині. Жителів району закликають займатися спортом, створювати короткі відеоматеріали та надсилати їх на конкурс.

Долучитися до конкурсу можуть всі охочі. Відеоматеріали повинні відображати активний спосіб життя, – розповідають організатори. Роботи можна надсилати до 15 серпня. Переможці отримають подарунки.

“Серед завдань відеоконкурсу – залучення всіх верств населення до ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я. Усі надіслані відеоролики мають відображати активний спосіб життя у літній період людей різного віку – від наймолодшого, середнього (школярі, студенти) до людей старшого та похилого віку, як на свіжому повітрі, так і у спортзалах. Усі роботи мають бути авторськими, і допускається до конкурсу один відеоролик одного автора. Організатори зберігають за собою права на репродукцію всіх поданих відео, без обмеження терміну використання. Відеоролики, які надсилаються на конкурс, повинні бути представлені у цифровому форматі”.

Переможців визначать за результатами голосування на сторінці відділу культури, молоді та спорту Кременецької районної державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук. Результати конкурсу будуть відомі до 18 серпня 2020 року. Відеоролики переможців надішлють на обласний відеоконкурс «Спортивне літо».

Софія Романська