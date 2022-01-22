Незмінні урочистості на мості Збруча. Жителі Тернопільщини та Хмельниччини зустрілися на кордоні двох областей. Так розпочалися урочистості з нагоди Дня соборності України.

Урочистості на мості в Підволочиську, які мають на меті вшанувати історичні події, вже стали щорічною традицією для хмельничан і тернополян, повідомляє ІНТБ.

Також вперше представники Тернопільщини долучаються до відзначення свята у форматі трьох областей: Тернопільської, Хмельницької і Чернівецької. Так, сьогодні запланована зустріч на „Мості єднання” у селі Окопи Мельнице-Подільської ТГ, покладання квітів до Хреста полеглим за волю і незалежність України, театралізоване дійство «Ми – це Україна». Крім того, буде встановлений рекорд – найбільший в Україні трисвічник у формі Тризуба.

Нагадаємо, День Соборності України відзначають 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Це свято офіційно встановили у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави.