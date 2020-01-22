50-ти метровий український прапор розгорнули на межі Тернопільської і Хмельницької областей. Синьо-жовтий стяг утворили двома полотнищами, які з’єднали представники делегацій Тернопільщини та Хмельниччини.

Багатотисячна акція «Збруч – ріка єднання», присвячена Дню Соборності України, цього року відбулася у Гусятині. Представники делегацій обох областей зустрілися на середині мосту, а потім у супроводі духового оркестру вирушили до середмістя Гусятина.

Як повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій і національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький, в акції взяло участь чимало молоді, а також були очевидці історичної події.

«Збруч був кордоном, що розділяв українців, які жили на територіях різних держав. Але прагнення нашого народу до єдності стало запорукою проголошення у січні 1919 року Акту Злуки українських земель. Відзначити цю визначну історичну подію зібралися сьогодні разом жителі та керівники Тернопільської і Хмельницької областей».

Попри складні погодні умови акція «Збруч – ріка єднання» зібрала більше тисячі людей з обох регіонів. Нагадаємо, цього року з нагоди 101-ої річниці Соборності України основні заходи відбуваються на Тернопільщині. Торік Хмельниччина приймала делегацію з нашого краю.

Софія Романська