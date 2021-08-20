На кону шість тисяч доларів: у Тернополі бігуни будуть змагатися за солідну винагороду

В обласному центрі готуються до XXV ювілейних легкоатлетичних змагань «Тернопільська озеряна». Забіг приурочать Дню фізичної культури і спорту.

Змагання відбудуться 11 вересня. Сили випробовуватимуть близько трьохсот бігунів. Як розповіли організатори, цьогорічний призовий фонд збільшили до 6000 доларів.

“У першій «Озеряні» взяли участь десять чоловіків та одна жінка. І щороку кількість учасників збільшувалась. Попередню реєстрацію уже відкрито за посиланням: https://athletic-events.com/event/82. Відтак аби випробувати себе і поборотися за призи запрошуються шанувальники оздоровчого бігу та здорового і активного способу життя з Тернополя та інших міст України віком від 18 років. У зв’язку з тим, що цьогорічна «Озеряна» ювілейна, то і призовий фонд збільшили до 6000 доларів. Також на учасників чекають ще чимало цікавинок”.

Дистанція, яку долатимуть бігуни, залишається незмінною – 9 км навколо Тернопільського ставу. Загальний старт та фініш проходитиме біля пристані на набережній.