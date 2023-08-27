На колінах, з лампадками і квітами зустріли на Тернопільщині загиблого підполковника Юрія Пушкіна. ФОТО

Зі сльозами на очах Теребовлянська громада зустріла Героя, який повернувся додому. Тепер назавжди… Підполковнику Юрію Пушкіну віддавали шану на колінах з лампадками та квітами.

Жалобний кортеж прибув у Теребовлю в полудень до перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая. Тут мужнього теребовлянця зустріли рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці громади.

Священнослужителі провели поминальну панахиду за упокій душі Героя.

“Ми продовжуємо платити високу ціну за свободу та незалежність нашої країни. Подвиг Захисника назавжди у нашій пам’яті та в наших серцях. Вдячні йому за відвагу, мужність, велику жертву заради України та усіх нас.

Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника.

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Теребовлянської міської ради.