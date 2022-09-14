Віддати шану Герою – Василю Мурмусу – сьогодні зібралась ледь не вся Чортківська громада. З ініціативи друзів-музикантів тіло Героя зустрічали оркестром ще перед Копичинецьким мостом, а потім колоною вирушили до Собору Верховних Апостолів Петра і Павла.

Веселий, життєрадісний, «душа компанії» – так характеризують бійця його друзі та близькі. Своє життя чоловік просто не уявляв без музики, тому навіть на передовій піднімав бойовий дух побратимів піснею. Василь завжди браво розпочинав нову справу, коли розпочалася війна, твердо вирішив, що не може залишатися осторонь. Захищав рідну землю у складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

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Любов до Батьківщини та готовність віддати життя за Україну, мабуть, була закладена у Василя генетично. Його батько – Володимир Мармус – відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної «Росохацької групи», яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до 6 років позбавленні волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років…

Чин похорону Героя відбудеться у четвер, 15 вересня, об 11:00 год у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Джерело: Чортківська міська рада