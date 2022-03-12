Масову молитву за мир на колінах організували біля Архикатедрального собору у Тернополі. Люди молилися за перемогу над російським окупантом.

Тернополянка Анастасія Горіла прийшла на молитву з батьком. Дівчина переконана, що в теперішній час молитися необхідно всім.

“Молитва має велику силу. Не раз у цьому переконувалася. Зараз чи не найскладніший час для нашої держави. Ми мусимо вистояти і перемогти. Молимося постійно за нашу перемогу, за наших захисників, які боронять нашу країну і наш мир. Залишаємося в Україні та постійно підтримуємо їх чим можемо. Також збираємося готуватися для них різні страви. Зараз такий час, що кожен має робити те, що може”.

Організували молитву священики Архикатедрального собору. Вони наголошують: щоб не бути на колінах перед ворогом, ми стоїмо на колінах перед Господом…