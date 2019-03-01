На кого з кандидатів у президенти робить ставку Крисоватий?

01/03/2019 Розмір тексту:

Доволі цікавими є розклади в окружних виборчих комісіях, які, власне, встановлюватимуть результати у 5 територіальних виборчих округах.

Наразі приховану боротьбу за більшість у ОВК виграють порошенківці, чиїх людей поки що більше, але наразі некритично для формування більшості. Натомість цікавим є вибір членів ОВК від Зеленського. У двох округах (Тернопільському і Зборівському) прізвища в поданнях від кандидата дивним чином співпадають з не останніми людьми в системі ТНЕУ. Мова йде про Ігора Михайловича Таранова та Андрія Йосиповича Войнарського. Особа з першим прізвищем та ініціалами є одним керівників найпрестижного навчального підрозділу ТНЕУ. Натомість Йосип Войнарський очолює один з господарюючих підрозділів вузу.

Знаючи систему, яку вибудував в економічному університеті Андрій Крисоватий, важко повірити, що про це не знав ректор.

Очевидно, що ляльководи вузу вирішили диверсифікувати ризики. Тим більш, що від вертикалі Порошенка боси “протитанкового” витиснули все, що могли – починаючи від господарських преференцій, і закінчуючи орденами та почесними званнями для викладацького корпусу.