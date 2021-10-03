На кого схожий: Віктор Павлік показав наймолодшого сина. ФОТО

У відомого співака з Тернопілля Віктора Павліка та його дружини Катерини Реп’яхової нещодавно народився синок. Та дотепер його обличчя батьки приховували.

Втім, днями в соцмережі «Інстаграм» таки з’явилися перші фото наймолодшого Павліка. Їх опублікувала кохана артиста, чим нарешті задовольнила цікавість підписників, пишуть Тернополяни.

“Знайомтеся, Михайло Павлік! На кого схожий не запитую”, – написала Катя Реп’яхова.

Та і без слів помітно, що тримісячний малюк – копія свого зіркового батька.

“Коханий Михасик”, – ніжно написав Віктор Павлік, також розмістивши у себе на сторінці світлину з малюком.

Нагадаємо, у інтерв’ю з Катериною Осадчою народний артист України зізнався, що переймається через свою різницю у віці з новонародженим сином. Позаяк, він успішно справляється з роллю татуся.