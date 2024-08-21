На кількох вулицях Тернополя буде ускладнений рух транспорту через ремонт дороги

Упродовж кількох днів, з 21 по 24 серпня, можливе ускладнення руху транспорту в районі кільця біля “Текстильника” та на прилеглих вулицях.

Про це повідомляють у міській раді.

На транспортній розв’язці Злуки – Промислова – Збаразька – Текстильна – Енергетична будуть проводити поточний ремонт. Там здійснюватимуть фрезерування покриття проїзної частини.

За сприятливих погодних умов роботи виконуватимуть з 10:00 по 24:00 год.

“Заздалегідь дякуємо за розуміння і просимо вибачення за тимчасові незручності”, – зазначають у міській раді.