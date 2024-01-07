На Херсонщині загинув захисник з Тернополя Назар Гірняк. Йому було лише 24 роки

Трагічна звістка знову надійшла до Тернопільської громади.

Захищаючи Україну від російської нечисті, загинув тернополянин, лейтенант Гірняк Назар Олегович. Його життя обірвалося 29 грудня 2023 року на Херсонському напрямку. Бійцю було лише 24 роки.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Сьогодні, 7 січня, відбудеться прощання з воїном.

“Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам Героя. Царство йому небесне, вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.