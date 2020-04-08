На Херсонщині від пострілу помер військовий. Загиблий — 23-річний мешканець Тернопільщини. У хлопця вистрелив його товариш по службі.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Мелітополі, розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця. Про це повідомляють Тернополяни.

“За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року знаходячись на посту по охороні мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув”, – повідомили у ДБР.

«У серпні Володі мало виповнитись 24 роки. Він мав амбітні плани на життя. Спішив жити. Та доля розпорядилась інакше. Він назавжди залишиться в пам’яті у нас, його друзів, життєрадісним та сміливим хлопцем, який знав що таке дружба та мужність», — розповідає журналістам сайту «Тернополяни» друг померлого солдата Іван.

Володимир Баліцький був родом з села Голгоча Підгаєцького району на Тернопільщині. У нього залишились дві сестри. Мама перебуває на заробітках в Італії та робить усе можливе, щоб терміново приїхати на Україну та попрощатись із сином. Тіло хлопця вже везуть у рідне село.

Щодо підозрюваного у смертельному пораненні, то йому оголосили підозру у скоєнні важкого злочину. Була це випадковість, чи умисне вбивство — з’ясовують поліцейські. У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.