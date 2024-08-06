На Харківщині загинув захисник з Тернопільщини Василь Григоришин

Війна продовжує свої страшні чорні жнива і сіє у серцях людей горе, смуток, біль і тугу.

Трагічна звістка знову сколихнула Борщівську громаду. 3 серпня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області загинув військовослужбовець ЗСУ Василь Григоришин. Захисник проживав у селі Озеряни. Йому було 40 років.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Захищаючи Батьківщину від російської нечисті, гинуть найкращі сини України.

Розділяємо всім серцем біль непоправної втрати з родиною загиблого воїна та підтримуємо у годину скорботи.

Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль тяжкої втрати!

Вічна та світла пам’ять Герою”, – ідеться у зверненні міськради.