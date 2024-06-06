На Харківщині загинув снайпер десантно-штурмового відділення з Тернопільщини

Кременецька громада втратила ще одного Героя-захисника.

У Харківській області під час виконання бойового завдання загинув житель села Білокриниця, старший солдат Олександр Котюк, 1996 року народження. Чоловік був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення.

Про непоправну втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Олександра пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”.

Тіло Героя зустрінуть у Кременці сьогодні, 6 червня. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня.