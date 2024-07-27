На Харківщині загинув молодий воїн з Тернополя: йому було лише 24 роки

Війна забрала життя ще одного захисника з Тернополя.

На фронті загинув 24-річний Максим Кальченко. Свій останній бій воїн прийняв 24 липня на Харківщині.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ангелом додому повертається захисник Кальченко Максим Миколайович. Герой загинув 24 липня у Харківській області під час виконання бойового завдання. Щиросердечно співчуваємо всією громадою рідним та близьким воїна. Царство небесне йому та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.