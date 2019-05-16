На Тернопільщині викрито заступника міського голови на отриманні 800 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Як повідомляється, посадовець отримав через пособника 800 доларів США неправомірної вигоди від місцевого підприємця.

Він, знаючи про наміри фізичної особи-підприємця встановити білборди на території міста, вирішив залучити в якості посередника в отриманні хабара їх спільного знайомого. За сприяння в прийнятті позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради та надання дозволу підприємцю на розміщення 8 біллбордів чиновник вимагав від нього 800 доларів США. Частину обумовленої суми заступник міського голови отримав від посередника у квітні цього року. При одержанні решти – 600 доларів США – був затриманий правоохоронцями.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане із вимаганням). Також повідомлено про підозру посереднику у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання обом міри запобіжного заходу.