Ексрегіонала, який очолює відділ Фонду соцстрахування Тернопільської області, впіймали на хабарі.

Начальника відділу медичних і соціальних послуг управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Руслана Мостового вчора, 20 січня, спіймали на хабарі.

Як стало відомо журналістам «Тернополян», чоловіка затримали вчора ввечері в офісному центрі «Добробуд», що на вулиці Микулинецькій.

Нагадаємо, Руслан Мостовий у свій час працював на благо команди президента-втікача Януковича. За керівництва ексголови Тернопільської ОДА Валентина Хоптяна він був керівником департаменту охорони здоров’я області.

Сьогодні ж Фонд соціального страхування України в Тернопільській області, у якому «пригрів» собі місце Руслан Мостовий, очолює Федір Бортняк. Останній – екскерівник обласного управління міліції.