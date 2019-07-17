Сто п’ятдесят доларів вимагала керівник однієї з автошкіл Тернополя за успішне складання іспитів з профільного навчання.

Про даний факт правоохоронцям повідомив один із учнів навчального закладу, розповідають у поліції.

Директор установи запевняла своїх студентів, що допоможе здати екзамени не лише в її школі, але й домовиться про позитивні результати подальшої здачі іспитів. За словами Юрія Барабана, керівника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів) правоохоронці під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури піймали вимагачку “на гарячому” у момент передачі коштів. Тривають слідчі дії та перевіряється причетність підозрюваної до аналогічних злочинів.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею – 368 частина 3 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та вирішується питання про внесення ще й за статтею 369-2 – Зловживання впливом.