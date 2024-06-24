Зловмисник за 8 000 гривень обіцяв повпливати на працівників Сервісного центру МВС і допомогти в складанні практичного іспиту та отриманні посвідчення водія. За оборудки йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили злочинну діяльність 65-річного чортківчанина оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки. Чортківська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як стало відомо, зловмисник, працюючи директором навчального закладу, підшуковував людей, котрим за гроші обіцяв вплинути на посадових осіб територіального Сервісного центру з метою сприяння у складанні практичного іспиту з водіння для подальшого отримання посвідчення водія. Він запевняв, що легко домовиться про здачу, оскільки сам у минулому очолював одне з районних МРЕВ ДАІ та нібито досі має надійні зв’язки у ТСЦ.

Затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 8000 гривень.

Зловмисникові оголошено підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.