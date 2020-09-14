З 7 вересня за період дії посилених протиепідемічних заходів на території Тернопільської області поліцейські склали 179 адмінпротоколів за порушення правил карантину. З них 132 – в містах та районах, віднесених до червоного рівня епіднебезпеки.

Попри жорсткі міри, суб’єкти господарювання, заклади освіти, перевізники продовжують ігнорувати та недотримуватися встановлених обмежень. П’ятдесят сім протоколів за статтею 44-3 КУпАП поліцейські склали відносно директорів закладів освіти за неприпинення роботи шкіл і дитячих садочків. 28 – на водіїв та перевізників за здійснення пасажирських перевезень. 13 – відносно власників закладів громадського харчування за неприпинення роботи.

Також найчастіші порушення, які фіксують правоохоронці: це перебування відвідувачів в громадських закладах, магазинах без засобів індивідуального захисту, продавці теж під час торгівлі нехтують масками.

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

– Ситуація в області залишається напруженою, кількість хворих зростає, лікарні переповнені. З 14 вересня ще два райони Тернопільщини – Заліщицький і Збаразький – віднесені до найвищого рівня небезпеки – “червоної” зони, – зазначає заступник начальника ГУНП в області Михайло Білецький. – Правоохоронці продовжують посилено працювати та притягувати порушників до адмінвідповідальності. Лише неухильне дотримання норм адаптивного карантину допоможе стабілізувати ситуацію в області та вийти з негативної зони.

В районах працюють мобільні групи у складі поліцейських, фахівців Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, представників місцевого самоврядування, які контролюють виконання карантинного режиму.

Нагадаємо, у «червоній» зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. «Помаранчева» зона (+ обмеження «жовтої», “зеленої”) забороняє: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів.

Правоохоронці просять з розумінням поставитися до встановлених правил і дотримуватися їх, аби запобігти поширенню небезпечного захворювання.