Учора у Тернополі поліціянти влаштували рейд школами і дитсадками. Протягом дня було складено майже півсотні адміністративних протоколів на керівників навчальних закладів, які продовжували роботу попри заборону “червоної” зони.

Мобільні групи продовжують працювати далі на виявлення порушників карантину серед навчальних закладів у Тернополі.

Про це заявив на вчорашньому брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, правоохоронців зобов’язує це робити постанова Кабміну.

“Невиконання вимог “червоної” карантинної зони маємо на двох адміністративних територіях — у місті Тернополі і Чорткові. Комісія у Тернополі вирішила не посилювати карантинних обмежень. Це незаконне рішення. Сьогодні поліція ініціювала позачергове засідання по техногенній безпеці у місті Тернополі і місті Чорткові. Ми будемо давати пропозиції відповідно до висновків за останні дні. Всі заклади у Тернополі продовжують працювати. Ми профілактично працювали у понеділок, попереджали, а від сьогодні складаємо адміністративні протоколи. Зокрема, було складено 31 протокол по школах, 13 — по дошкільних закладах. Ми звертаємося до керівників юридичних осіб, які відповідальні за роботу цих закладів щодо необхідності виконання постанови Кабміну. Оскільки діти, які безсимптомно переносять хворобу, заражають дорослих, відтак захворюваність інтенсивно росте”.

Нагадаємо, у “червоній” зоні епідемічної небезпеки перебуває Тернопіль і ще сім районів області. Головна державна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук розповіла, область може “почервоніти” повністю. Якщо 70% території перевищує епідемічні показники, весь регіон увійде до “червоної” зони і повернеться до тотального карантину.

Софія Романська

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