На ярмарках у Тернополі посилять санітарний контроль

У Тернополі під час проведення сільськогосподарських ярмарків буде здійснюватися посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

У зв’язку із настанням літнього періоду та значним підвищення температури повітря, під час сільськогосподарських ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:

– дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;

– наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;

– дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;

– наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Нагадаємо, цієї суботи, 4 червня традиційні ярмарки проведуть у Тернополі за адресами:

– вул. Лесі Українки, 39;

– на перетині вулиць Миру-Дружби;

– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

До слова, сільськогосподарські ярмарки розпочали свою діяльність на початку березня. Їх у місті організували задля можливості населення придбати продукцію за нижчими цінами, ніж є у роздрібній мережі.