На яких фахівців на Тернопільщині постійно є попит

Понад півтисячі вакансій зареєстрували на Тернопільщині у торгівлі цього року. На ринку праці області — дефіцит фахівців цієї галузі. Роботодавці потребують касирів, менеджерів, продавців-консультантів.

Сьогодні у торгівлі відкрито 32 вакансії. Рівень пропонованих зарплат — від 10 до 20 тис. грн. Як зазначив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, охочі працювати в цій галузі можуть пройти спеціальне навчання.

“На фахівців цього виду діяльності є постійний попит на ринку праці. У І півріччі 2021 року роботодавці Тернопільщини мали потребу в 561 працівнику сфери оптової та роздрібної торгівлі: касирах торговельного залу, менеджерах із збуту, продавцях продовольчих і непродовольчих товарів, продавцях-консультантах, що становило 17% від усіх вакансій по області. За спрямуванням служби зайнятості професії касира торговельного залу та продавця продовольчих товарів можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Професію продавця продтоварів також можна здобути в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя і Чортківському вищому професійному училищі. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”.

Загалом у торгівлі зайнято понад 3,5 мільйона українців. Це одна з найбільш динамічних галузей.