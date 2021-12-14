Проект обласного бюджету на 2022 рік обговорили на засіданнях постійних комісій обласної ради.

Під час них директор департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Скибиляк зауважив, що головний фінансовий документ формувався на основі прогнозу обласного бюджету, який був схвалений на сесії облради 10 листопада та прогнозу програми соціально-економічного розвитку області. Він також окреслив основні показники, закладені в поданні Тернопільської обласної державної адміністрації щодо обласного бюджету на 2022 рік.

– Загальний обсяг доходів та видатків обласного бюджету складе 2,4 мільярди гривень, – повідомив Степан Скибиляк. – З них за рахунок трансфертів з держбюджету – 1,3 мільярда і власних доходів 1 мільярд 9 мільйонів гривень. Основні джерела доходів: ПДФО – більше 900 мільйонів – це 92% усіх доходів облбюджету. Податок на прибуток приватних підприємств – майже 80 мільйонів це більше 5%, ще 2,5% – плата за ліцензію на торгівлю алкоголем і тютюном – 20 мільйонів. Решта доходів займають близько 2%. Спеціальний фонд облбюджету сформований за рахунок двох основних джерел: власних надходжень бюджетних установ у розмірі 87 мільйонів та екологічного податку у розмірі 3 мільйона гривень.

У проекті бюджету, як зауважив Степан Скибиляк, закладено кошти на виплату зарплат працівникам бюджетних установ, яка наступного року зросте на 8,4%. Також на обласні програми соціального характеру закладено 86,8 мільйона гривень. Кошти для інших програм будуть запропоновані при уточнені бюджету у 2022 році.

Проект обласного бюджету на наступний рік мають розглянути і затвердити на четвертій сесії обласної ради, яка відбудеться 15 грудня.