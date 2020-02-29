Зарахування дітей до гуртків першого року навчання у комунальні заклади позашкільної освіти у Тернополі проходитиме за допомогою електронної системи.

Вона аналогічна системі зарахування дітей до першого класу у школи, про яку ми вже писали.

«Порядок організації та проведення електронного зарахування дітей до 0-1 класів (гуртків, секцій) комунальних закладів позашкільної освіти Тернопільської міської ради» затвердили на нещодавньому засіданні виконкому.

– Йдеться про використання з першого березня в тестовому режимі системи блокчейн, яка дозволяє електронно подавати заявки на зарахування в той чи інший заклад позашкільної освіти, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – Для батьків затверджується три порядки організації проведення такої електронної реєстрації в установи, які підпорядковуються управлінню освіти, управлінню спорту та управлінню культури. В системі буде зареєстровано 13 таких установ. Батьки реєструються на порталі, вводять дані дитини, вибирають установу і впродовж кількох робочих днів подають оригінали заяви про зарахування у вибрану установу та отримують підтвердження на електронну пошту. Порядки пройшли електронні консультації на порталі у січні. Керівники управлінь і закладів ознайомлені з роботою системи і готові до її впровадження. Система блокчейн не дозволяє змінювати або видаляти дані, відповідно кожну заявку і статус її розгляду можна буде відслідкувати при будь-яких зверненнях.

Електронна реєстрація до позашкільних установ відбуватиметься відповідно до графіку: з 01.03.2020 до 15.05.2020 – у Тернопільську музичну школу №1; з 01.03.2020 до 15.08.2020 – у Тернопільську музичну школу №2, а також у художню школу; з 01.05.2020 до 14.09.2020 – до Станції юних техніків, у хорову школу «Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва, Школу народних ремесел; з 01.08.2020 – до 31.08.2020 – у спортивні установи. Детальніше ознайомитися із порядком зарахування можна тут.

Ольга Трач

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