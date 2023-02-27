На гребені антициклону: якою буде погода на Тернопільщині у перші дні весни. ВІДЕО

Поточного тижня погоду Тернопільщини визначатиме гребінь антициклону.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

28 лютого синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.

1 березня також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º морозу, вдень 0 – 5º тепла.

2 березня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 1 – 6º тепла.

Детальніше про прогноз погоди на тиждень від центру гідрометеорології – в сюжеті.