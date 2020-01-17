Про те, що висотний обмежувач руху на Гаївському мості знову пошкодили, повідомили у Facebook вчора, 16 січня.

“Габаритні ворота” вже ремонтували понад 9 разів. На це витратили 200 тисяч гривень, пишуть Тернополяни.

Ювілейний, десятий раз, обмежувач висоти знесли у листопаді. Загалом, від початку встановлення металевого обмежувача руху на Гаївському мості, трапилося 9 дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитками.

Нагадаємо, що ворота встановили на період проведення реконструкції Гаївського мосту. Їх висота складає 2,5 м. Коштує конструкція 100 тисяч гривень. Оплатити ремонт воріт має водій, який пошкодив їх.

Фото з Facebook-спільноти Злий Гаївський