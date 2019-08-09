Сьогодні близько 11:20 на Гаївському мості сталася ДТП: вантажівка знесла обмежувач руху.

На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Віта Попович Петрук опублікувала ото з місця події, повідомляє 0352.ua.

Нагадуємо, що менше місяця тому на цьому ж мості вже ставалася аналогічна аварія.

Користувачі у коментарях жваво обговорюють аварію.

“Я коли там проїжджаю маленькою легковою машиною, то хочеться пригнутися, бо якось некомфортно… Не розумію тих водіїв… Як???”,- зазначила Надя Гербувич.

“Півгодини тому проїжав все було ок і поліція була зі сторони Гаїв… Певне чекали на нього, щось знають…”,- додав Гріша Баляс.

Також у коментарях Ольга Гончаренко опублікувала фото, яке дозволяє оцінити аварію із іншого ракурсу.

Також у цій же спільноті ще дві фотографії з місця ДТП опублікував Віктор Лехман.

Обставини аварії з’ясовуються. Очікується офіційний коментар поліції. За розвитком подій стежте в наших наступних публікаціях.