Нагадаємо, від травня у Тернополі обмежений рух на Гаївському мості. Дозволено курсувати лише легківкам, автобуси та великогабаритний транспорт не пропускають. Наразі там встановлений обмежувач висотою 2,5 метра.

Втім, без аварій і в таких умовах не обходиться. Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, у період обмеженого руху на Гаївському мості сталося вісім аварій. Ще одна ДТП трапилася неподалік перехрестя: там на пішохода наїхав автомобіль, врятувати чоловіка не вдалося.

«З початку травня на Гаївському мості перекритий дорожній рух. Причина – в аварійності мосту. Відтак на цій ділянці трапилося 8 ДТП, останнє – з потерпілим. Водій був у стані алкогольного сп’яніння. Оскільки міст аварійно небезпечний, то був встановлений обмежувач. Обмежувач встановлений насамперед для того, щоб там не їздили автобуси. Оскільки у разі ДТП багато людей може постраждати, тобто є великі ризики, що стосується автобусів та вантажного транспорту. Ситуація не зміниться, поки міст повністю не відремонтують. Для розвантаження було встановлено додаткове кільце. Також будемо наносити нову розмітку».

Через обмежений рух транспорту на Гаївському мості, чимало водіїв великогабаритного транспорту змушені об’їжджати. Це стає ще однією причиною заторів у Тернополі. Повністю відновлять рух на мості після проведення ремонтних робіт. Нині ця ділянка залишається аварійно небезпечною.

Софія Романська