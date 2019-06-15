2 метри і 46 сантиметри – хмельницькі водії виміряли висоту обмежувача руху на Гаївському мості.

Вчора тут знову застрягли вантажівки. Аби витягти одну із них, довелось викликати екскаватор, який підняв шлагбаум та звільнив автівку, повідомляє Т1 Новини.

Зазначена на знаках висота не відповідає дійсності, про це говорять водії, вантажівки яких застрягали під обмежувачем. Чоловіки мають з собою рулетки і вимірюють.

Богдан – водій з Хмельницького. Знак обмеження бачив, та переконує, його мікроавтобус має 2.48, тому чоловік був переконаний, що проїде.