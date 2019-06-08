На Гаївському мості у Тернополі знову великі затори. Тепер це пов’язано із нещодавно поставленими обмежувачами руху.

Через них водії мікроавтобусів не можуть проїхати і розвертаючись, створюють незручності іншим кермувальникам. Інші ж – стараються будь-яким способом подолати таку перепону. Місцеві водії вважають, що доцільніше було б поставити такі обмежувачі, які б не дозволять проїжджати лише габаритному і важкому транспорту, йдеться в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

Це вже 3 обмежувач на цьому місці. Він мав би захистити міст під час ремонту від важкого і габаритного транспорту. А ось – звичайний бус, категорії В. За всіма правилами дорожнього руху водій такого авто має право перетинати це перехрестя, але на практиці – вони не влазяться.

Схожих ситуацій за 2 години кореспондент з оператором помічають щонайменше 20. Виглядає кумедно, адже імпровізації водіїв не має меж – кожен кермувальник все ж вірить, що саме його авто поміститься під обмежувачем.

Тим часом водії легківок помітно нервують. Їх авто має повне право і можливість проїхати Гаївським мостом, але через марні спроби власників мікроавтобусів – усі змушені стояти в корках, а то й чекають поки бус, якому не вдалось проїхати – розвернеться, щоб об’їхати перехрестя.