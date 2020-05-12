У вчиненні важкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну мешканку Тернопільського району. Дівчині суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 315 тис грн.

9 травня близько 4 години ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої медичної допомоги, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали сусідів, можливих очевидців та свідків, а також вилучили відео з камер спостереження. Таким чином оперативно встановили особу підозрюваної в скоєнні важкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між підозрюваною і потерпілим виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Під час якого дівчина завдала ножове поранення іноземцю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, зазначають у поліції.

На даний час за підозрювану не внесли заставу і вона перебуває в слідчому ізоляторі.

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