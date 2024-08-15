Ще одна сумна звістка про загиблого українського героя надійшла у наш край.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув головний сержант Іван Іванович Клімко. Свій останній бій воїн прийняв 11 серпня.

Іван Клімко мешкав у селі Вільховець Мельниця-Подільської територіальної громади. Йому було 56 років.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у зверненні Чортківського РТЦК, який оприлюднив сумну звістку.