Захищаючи свій край та свою родину, 16 лютого загинув солдат, Герой, теребовлянець, люблячий батько і чоловік – Горак Євген Ігорович, 1989 року народження.

Про непоправну втрату повідомляють на сторінці Теребовлянської міської ради.

“До останнього подиху Євген захищав нас від збройної агресії російської федерації на Луганському напрямку. У лютому 2022-го, одразу після повномасштабного вторгнення росії, чоловік зголосився добровільно піти на захист України.

Пів року Євген чекав призову в армію, двічі проходив медичну комісію і 5 серпня йому сповістили, що чекають у лавах ЗСУ.

Вже 8 серпня Євген виїхав на військову підготовку в Житомирську область, а згодом провів місяць на навчаннях в Англії. З жовтня проходив службу у десантно-штурмових військах 81 аеромобільної бригади.

23 лютого родина отримала звістку про загибель свого захисника. Євген отримав поранення нижньої кінцівки і ця травма виявилась несумісною з життям.

І сьогодні, в день його народження, 28 лютого, ми всі віддаємо йому шану та молимось за його душу.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття та підтримку молодій сім’ї: дружині Марії та 5-ти річному синочку Олександру.

Вічна та світла пам’ять героєві!”, – ідеться у повідомленні міської ради.

Інформацію про зустріч домовини з тілом полеглого Захисника повідомимо згодом.