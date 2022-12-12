Знову трагічне повідомлення надійшло до Тернополя.

Захищаючи Україну, на фронті загинув Михайло Богданович Левків – один із двох синів колишнього міського голови Тернополя Богдана Левківа. Чоловік працював в управлінні соціального захисту Тернопільської міської ради.

Про важку втрату повідомив Сергій Надал.

“Сумна звістка для нашого міста. Захищаючи Україну на фронті загинув тернополянин, працівник управління соціального захисту міської ради Левків Михайло Богданович. Він завжди був на передовій допомоги людям, а після повномасштабного вторгнення із зброєю в руках боронив рідну землю. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!”, – зазначив очільник міста.

Нагадаємо, Богдан Левків керував Тернополем з 2002 по 2006 рік. Він відійшов у вічність в листопаді минулого року.

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