Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота.

Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 21 серпня загинув старший солдат Степан Тарасович Квасний. Воїн проживав у селі Дзвинячка Чортківського району. Йому було 45 років.

Про важку непоправну втрату повідомляють у Чортківському РТЦК.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!”.