Ще одна важка втрата для Тернопільської громади. На фронті загинув лейтенант поліції Антон Білостоцький. Життя воїна обірвалося 29 червня під час бойових дій у Донецькій.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Сьогодні о 19:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за нашим захисником. Завтра, об 11 годині Тернопільська громада проведе Воїна в останню путь.
“Щиро співчуваємо всім рідним, близьким, знайомим Героя. Вічна та світла йому памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.