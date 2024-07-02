На фронті загинув лейтенант поліції з Тернополя Антон Білостоцький

Ще одна важка втрата для Тернопільської громади. На фронті загинув лейтенант поліції Антон Білостоцький. Життя воїна обірвалося 29 червня під час бойових дій у Донецькій.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Сьогодні о 19:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться панахида за нашим захисником. Завтра, об 11 годині Тернопільська громада проведе Воїна в останню путь.

“Щиро співчуваємо всім рідним, близьким, знайомим Героя. Вічна та світла йому памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.