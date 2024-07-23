Стало відомо про ще одну болючу втрату для Тернопільщини та України. На фронті обірвалося життя мешканця села Сапанів Кременецького району, головного сержанта, командира розвідувального відділення Віталія Гробніцького, 1984 року народження.

Трагічну новину повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Сьогодні, 23 липня, орієнтовно о 17-й годині загиблого Героя зустрінуть біля “Трьох Валетів” у Кременці. Опісля траурний кортеж прямує до дому захисника. У середу, 24 липня, бійця проведуть в останню земну путь. Поховають Героя на кладовищі у селі Великі Млинівці.

“Прохання гідно зустріти та вшанувати нашого захисника, – звертається голова громади. –Вічна слава та вічна пам’ять. Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Віталія пережити цю втрату. Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про захисника”.