На фронті загинув десантник з Тернопільщини Богдан Бураковський

Виконуючи військовий і громадянський обов’язок, 29 червня загинув воїн з Тернопільщини, боєць 87-го окремого аеромобільного батальйону ЗСУ Богдан Бураковський.

Захисник проживав у селі Богданівка. Йому було 39 років. Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Полеглого воїна зустрінуть у Підволочиську сьогодні о 12.30. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує у Богданівку, де народився та мешкав Богдан. Увечері о 20-й годині розпочнеться вечірнє молитовне служіння. Похорон відбудеться в середу, 3 липня, об 11-й годині.

Висловлюємо щирі співчуття батькам та рідним, односельцям і побратимам полеглого воїна Богдана. Вічна памʼять…