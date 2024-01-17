На фронті загинув бойовий медик з Тернополя Михайло Фаріон

Сумна звістка знову надійшла у Тернопільську громаду.

На щиті додому повертається бойовий медик Михайло Володимирович Фаріон. Захисник загинув ще 2-го січня у Запорізькій області, виконуючи бойове завдання. Буквально за десять днів, 28 січня тернополянин мав би відзначати ювілей – 50 років.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Низький уклін Герою, що віддав своє життя за волю України. Найщиріші співчуття родині. Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні міського голови.