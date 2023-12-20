На фронті загинув батько співачки з Тернополя

Щодня війна забирає життя наших рідних, друзів, сусідів.

Нещодавно трагічна звістка з фронту увірвалася у життя родини Новомлинських з Тернополя.

15 грудня у Запоріжжі помер захисник Ігор Новомлинський – батько відомої співачки Ірини Новомлинської.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ще одна жахлива звістка надійшла до нашої громади. Ангелом повертається до рідного дому захисник Новомлинський Ігор Арсенович (05.02.1966 р.н.). Його серце перестало битися 15 грудня у Запоріжжі. Найщиріші співчуття родині нашого воїна. Царство йому небесне. Вічна пам’ять!”, – написав очільник міста.

Сама співачка опублікувала фото батька у соцмережі Інстаграм. “Татко… Мій Герой”, – підписала вона світлину…

Співчуваємо. Вічна і світла пам’ять Герою.