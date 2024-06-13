На фронті загинув 35-річний прикордонник з Тернопільщини Сергій Олех

Страшна звістка з фронту знову прилетіла на Тернопільщину – у Збаразьку громаду.

Внаслідок скиду ворожого боєприпасу в районі населеного пункту Григорівка Донецької області 10 червня загинув мешканець Травневого, старший солдат Сергій Олех.

35-річний воїн служив інспектором прикордонної служби, механіком-водієм. Вірно захищав Україну від російського агресора більше року.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо родині Сергія, нехай Господь допоможе пережити це велике горе”, – ідеться у зверненні голови громади.

Зустрічати траурний кортеж будуть сьогодні, 13 червня, о 15 годині у Сквері Героїв. Після спільної молитви тіло Героя повезуть у Травневе, до рідної оселі загиблого і церкви, де відправлять парастас. Чин похорону – у п’ятницю, 14 червня, об 11 годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.