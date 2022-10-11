На фронті загинули двоє бійців з містечка на Тернопільщині

Відразу двоє Героїв з Монастириськ віддали життя за Україну.

Як повідомили у Монастириській міській територіальній громаді, внаслідок ворожих обстрілів загинули Володимир Вербецький та Анатолій Чумак.

Життя бійця ЗСУ Володимира Вербецького обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу.

“Володимир був щирим патріотом та вірним сином неньки України. Спочивай з миром, наш Герою!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.



Анатолій Чумак загинув 6 жовтня під час мінометного обстрілу у Херсонській області. Без чоловіка залишилася дружина Оксана, сиротами стали син Ігор та донька Світлана, без сина – мати Марія та батько Григорій.

“Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя. Хай душа Анатолія упокоїться з миром. Вічна пам’ять Герою!”.

Про дату зустрічі Героїв та похорони буде повідомлено згодом.