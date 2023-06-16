На фронті загинули двоє бійців з Кременецького району

Двоє захисників з Кременеччини віддали життя за Україну. У важких боях на фронті загинули Василь Соловей і Руслан Магура.

Про це повідомили у Кременецькій районній державній адміністрації.

15 червня загинув Василь Соловей, 1977 року народження. Він був призваний на військову службу ще у 2022 році. Чоловік мужньо ніс службу у ЗСУ. Його життя обірвалося внаслідок мінометного обстрілу.

“Сумує рідне село Великі Загайці Великодедеркальської громади, у скорботі весь Кременецький район…”, – ідеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, у Запорізькій області загинув мешканець села Підгайці Руслан агура, 1990 року народження.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Руслана пережити цю втрату… Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя”, – написав міський голова Кременця Андрій Смаглюк.