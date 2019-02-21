Від кулі снайпера загинув батько двох дітей

21/02/2019 Розмір тексту:

Вчора, 20 лютого, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил від кулі снайпера загинув житель села Васильків Чортківського району Василь Богоносюк, старший солдат Збройних Сил України, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

У загиблого залишилася дружина та двоє дітей – дівчатка 2002 та 2004 років народження.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

“У жовтні 2018 року працівники Чортківської міської ради відвідували Василя та його побратимів на фронті, здійснюючи волонтерську місію та передаючи необхідні речі. А тепер Чортків схиляє голову в глибокій скорботі з приводу непоправної втрати…” – йдеться у повідомленні.

