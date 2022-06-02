На фронті загинув полковник з Тернопільщини – Володимир Лазука.

Бійця проведуть на вічний спочинок у суботу, 4 червня. Прощання відбудеться у Мукачевому, де він проживав. Родом Герой із села Посухів, що на Тернопільщині, повідомляють Тернополяни.

Володимир Лазука був чудовим батьком та чоловіком, неймовірним дідом та другом.

“Це мій тато! Він полковник! Від самого початку він оберігав нас від війни! На жаль, вчора він героїчно загинув… Війна забирає найкращих…

Мій дорогий тату, мій оберіг і моє серце. Я не знаю як тепер буду без тебе… Таких як ти дуже мало людей! Ти був справжнім героєм! Ти назавжди залишишся взірцем для мене! Я люблю тебе, тату”, – написала у соцмережі донька захисника Наталя.

Вічна пам’ять Герою!