У боях за Батьківщину героїчно загинув житель села Гермаківка Іване-Пустенської громади Чортківського району, сержант, навідник кулеметного взводу Дмитро Гуменний.

Бійцю було 39 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Чортківської військової адміністрації.

“Українські захисники чинять відчайдушний спротив російським загарбникам, боронячи кожен метр рідної української землі. Серед них чимало жителів Чортківського району, які відважно взяли до рук зброю, щоб захистити свою державу, вберегти своїх рідних та близьких від жахіть окупації, – зазначають у зверненні з приводу трагедії. – Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Він назавжди залишиться у пам’яті вдячних земляків взірцем мужності, стійкості та патріотизму”.

Вічна слава Герою!