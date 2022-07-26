На форумі вільних народів у Празі підписали декларацію про деколонізацію росії

Підписання символічно відбулося на завершення тижня поневолених народів.

У Празі 23 липня відбувся другий Форум вільних народів Росії, на завершення якого учасники підписали Декларацію про деколонізацію Росії. Про це повідомляє кореспондентка ZAXID.NET.

У Форумі взяли участь представники корінних народів і колонізованих регіонів Російської Федерації, які упродовж заходу обговорювали необхідність деколонізації Росії та сценарії розвитку постросійських держав.

У підсумку Декларацію про деколонізацію Росії підписали голова Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, представник Татарстану, голова організації «Вільний Ідель-Урал» Нафіс Кашапов, представник бурятського народу Зуртан Халтаров, публіцист, автор книг про регіоналізм Вадим Штепа, представниця голови Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія Інна Курочкіна, координатор громадського руху «Вільна Інгрія» Павєл Мєзєрін.

Із присутніх на Форумі онлайн підписати Декларацію зголосилися член конгресу ойрат-калмицького народу Еренцен Доляєв, президент Всесвітнього Чеченського конгресу, ректор Брюссельської академії юстиції Дені Тепс, координатор «Балтійської республіканської партії» Вадим Петров, заступник прем’єр-міністра уряду незалежного Татарстану у вигнанні Рафіс Кашапов. Підписати Декларацію вони планують або особисто (коли складуться такі умови), або передавши право підпису іншій людині, або заочно.

Декларація про деколонізацію Росії базується на Декларації прав людини, праві народів на самовизначення, затвердженому в статуті ООН, інших міжнародних документах, а також на деклараціях про суверенітет РСФСР і про суверенітет суб’єктів нинішньої РФ.

Учасники Форуму обговорювали культурне пригнічення, економічну експлуатацію регіонів режимом Владіміра Путіна, геноцид низки народів, які проживають на території Росії і дійшли до висновку про необхідність повної і контрольованої деколонізації, аби уникнути хаосу і громадянських воєн після краху РФ.

«Ми звертаємося до всіх конструктивних сил, течій, партій, фракцій, об’єднань і груп, як всередині РФ, так і в еміграції, із закликом до координації і взаємодії для забезпечення політичного, економічного, соціального і культурного розвитку наших народів і регіонів з метою завершення всіх форм дискримінації, пригнічення і порушень прав людини», – ідеться в документі.

Також підписанти звернулися за підтримкою до народів і урядів країн-членів ООН для допомоги в реалізації своїх прагнень у відповідності з деклараціями ООН.

«Звертаємося до всієї світової спільноти з проханням про допомогу у наших зусиллях з упорядкованого неконтрольованого зараз процесу розпаду ядерної держави», – ідеться в Декларації.

Для практичної реалізації Декларації підписанти:

просять національні і регіональні еліти розпочати створення національних перехідних урядів на своїй землі або в еміграції;

закликають парламенти республік і обласні думи регіонів стати на захист інтересів своїх народів і підтвердити раніше ухвалені декларації про державний суверенітет;

скликають наприкінці 2022 року Міжнародну конференцію з мирної деколонізації і територіального устрою постросійського простору за участі держав-членів Ради безпеки ООН, сусідів РФ і міжнародних організацій;

просять країни ООН підтримати національні перехідні уряди і визнати офіційно незалежність і суверенітет Татарстану, Інгрії, Башкортостану, Карелії, Бурятії, Калмикії, Кенігсбергу, Комі, Черкесії, Сибіру, Уральської республіки, Дону, Тиви, Кубані, Дагестану, Московської республіки, Ерзянь Мастору, Сахи, Помор’я, Чувашії, Мордовії, Хакасії, Удмуртії, Інгушетії, Алтаю та інших;

закликають представників корінних народів до мирного і системного спротиву, зокрема, до відмови у службі в збройних силах РФ;

починають консультації про створення Об’єднаної перехідної адміністрації, що діятиме не більше, ніж упродовж 12 місяців з моменту усунення від влади режиму Путіна, і в складі якої будуть представлені усі корінні народи і регіони за паритетним принципом.

Учасники Форуму наголосили на ідеї мирного і легітимного переходу до співіснування незалежних держав на території нинішньої Росії і назвали його проведення історичним моментом, адже це перший подібний захід із часу розпаду СРСР.

Додамо, що другий Форум вільних народів Росії відбувся у Празі під час всесвітнього тижня поневолених народів – щорічного комплексу масових заходів для привернення уваги до проблем народів, що опинилися під гнітом.