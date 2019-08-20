Чотири великі ліхтарі, які прикрашали фонтан на набережній, відновили за старими зразками та встановили біля оновлених сходів.

Біля готелю “Тернопіль” та замку встановлено дві менші світлові колони, там необхідно ще оновити їхні постаменти. Внизу сходів під ліхтарі залили нові постаменти, які облицюють гранітними плитами та встановили більші ліхтарі. Вони, за словами заступника міського голови Владислава Стемковського, відтворюють вигляд тих світильників, які були там раніше. Виготовили їх на тернопільській фабриці ковальства.

– Сходи біля фонтану «Сльози Гронського» ми фактично збудували заново, тому що та конструкція, яка була не піддавалася ремотну, – розповів Владислав Стемковський. – Після того як зняли сходинки, виявили, що вони просто лежали на землі, це були блоки піщаника змонтовані цементом і ремонтувати вже не було що. Тому ми залили нові монолітні сходи та підпірні стінки. Зараз ми відновлюємо колони освітлення. Вони такі ж, як були колись. Декілька років тому нижні ліхтарі демонтували тому, що вони були аварійні і не підлягали ремонту. Зараз монтуємо нові. Фабрика ковальства у Тернополі зробила їх такими, як були раніше. Верхні ліхтарі ми відреставрували, ще там буде повністю замінений моноліт на якому вони стоять. Плануємо завершити усі роботи до Дня міста. Тоді тернополяни зможуть не тільки спуститися до ставу новими сходами, а й помилуватися тими ліхтарями-колонами, до яких звикли.

Щодо реконструкції самих сходів, то на одній стороні ще облаштували дворівневі, двосторонні поручні із неіржавіючого металу, зробили виходи на Єлісейські поля. За декілька місяців на сходах зроблять ще кольорову підсвітку. Оновили і сам фонтан, зокрема, наново його облицювали.

Ольга Трач

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